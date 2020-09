Retroscena Blogo: Da noi... a ruota libera, la Fialdini si prende la diretta (e Max Novaresi)

Di Massimo Galanto giovedì 3 settembre 2020

La nuova edizione del programma domenicale di Rai1 andrà in onda in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma

Insieme alla Domenica In di Mara Venier, il 13 settembre partirà su Rai1 anche la nuova edizione di Da noi... a ruota libera, condotta da Francesca Fialdini.

Secondo quanto risulta a Blogo, la trasmissione andrà in onda in diretta a partire dalle ore 17.20 dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma (gli stessi di Domenica In). Un dettaglio non secondario, viste le polemiche dei mesi scorsi, per la scelta della Rai di concedere, in pieno lockdown, alla Fialdini di spostarsi da Torino a Roma pur di garantire la messa in onda della trasmissione.

Tra le novità che siamo in grado di anticipare l'arrivo nella squadra del programma di uno dei più quotati autori tv italiani, ossia Max Novaresi, in uscita da Verissimo di Silvia Toffanin. La fotografia postata su Instagram dall'ex conduttore di Bigodini sembra riferirsi proprio a questo suo nuovo impegno (dietro le quinte) sul piccolo schermo.