Blogo retroscena: gli occhi del Grande fratello vip 5 su Morgan e Giulio Berruti

Di Hit mercoledì 2 settembre 2020

Tutt'altro che finita la composizione del cast del reality show diretto e condotto da Alfonso Signorini

I giochi sembrano fatti e mentre fioccano le liste dei concorrenti che faranno parte del Grande fratello vip 5, TvBlog ha insinuato e continua ad insinuare qualche dubbio nelle menti di chi crede che i nomi siano solo quelli spoilerati poche ore fa.

La lista ufficiale dei concorrenti del Gf vip 5 deve essere ancora diramata ma da queste parti abbiamo ulteriori indiscrezioni trapelate dal quartier generale del celebre reality show brillantemente prodotto da Banijay-Endemol Shine Italy group.

Stavolta non vi parliamo di veri e propri provinati, ma di due nomi di vip che hanno effettuato un colloquio/chiacchierata con il direttore artistico del programma Alfonso Signorini ed i suoi autori. Si tratta di due nomi di peso e partiamo subito dal primo che qualora faccia parte davvero del cast, saprà certamente dare soddisfazioni sia al pubblico che agli addetti ai lavori, giornalisti e blogger in primis.

Il riferimento è a Marco Castoldi, in arte Morgan da Milano. Presentare Morgan e scrivere la lista di programmi a cui ha partecipato è quasi superfluo, sopratutto per un pubblico attento come quello composto dai nostri lettori. Morgan sarebbe certamente un colpaccio per Signorini e già si potrebbe scommettere su quanto "possa durare" all'interno della casa più spiata d'Italia. Di certo all'interno di Mediaset è in atto una attenta riflessione rispetto all'arruolamento di Morgan e non è per niente certo che poi alla fine entri davvero, ma il nostro compito al momento è di segnalarvi questo colloquio preparatorio, vedremo che accadrà dopo il 10 di settembre, quando ci aggiorneremo su questa vicenda.

Il secondo nome è pure quello di un personaggio ormai piuttosto popolare, si tratta del bell'attore Giulio Berruti da Roma. Giulio lo abbiamo visto brillare con tutto il suo talento e sopratutto con tutta la sua bellezza, per altro sottolineata spesso da Selvaggia Lucarelli che lo doveva settimanalmente giudicare nello show tersicoreo di Rai1 Ballando con le stelle. Berruti nelle ultime settimane è stato protagonista nei settimanali di gossip per una liaison con l'ex ministro Maria Elena Boschi.

Nel Grande fratello vip 5 quindi con Berruti nel cast si innescherebbe dunque anche una specie di collegamento con il mondo della politica attuale, velato o no. Anche qui, come con Morgan, ma per altri motivi, nella fattispecie squisitamente professionali, l'epilogo della trattativa che porterebbe il Berruti nel cast del Gf vip 5 appare non proprio facile, vedremo anche in questo caso cosa accadrà.

Una cosa è certa e su questo TvBlog vi può dare una anticipazione, quest'anno non ci sarà nessuna conferenza stampa di presentazione del Grande fratello vip 5. Brutte notizie dunque per le aziende di catering, buone invece per il colesterolo di chi ambiva a partecipavi.