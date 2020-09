Flavia Vento, regina dei reality e dei ritiri. Lascerà anche il Gf Vip?

Di Massimo Falcioni mercoledì 2 settembre 2020

Flavia Vento sarà concorrente al Grande Fratello Vip. Si tratta del quarto reality in sedici anni per l'ex valletta di Libero. Nelle precedenti tre partecipazioni altrettanti ritiri: Fattoria e due volte a L'Isola dei Famosi

Storia di un futuro abbandono? Il punto interrogativo è d’obbligo, anche perché sbilanciarsi troppo è sempre un azzardo e le previsioni sono fatte per essere smentite. Ma stando ai precedenti di Flavia Vento, immaginare un addio anticipato al prossimo Grande Fratello Vip viene e spontaneo. Il cast della quinta edizione del programma è stato ufficializzato nelle ore scorse e il nome dell’ex valletta di Libero ha riportato inevitabilmente alla mente vecchie performance in altri reality.

Sì perché la Vento è una divoratrice del genere. In sedici anni siamo a quattro partecipazioni da concorrente, con ben tre ritiri alle spalle. Il battesimo avvenne nel 2004 a La Fattoria. Conduceva Daria Bignardi e il programma era ambientato, per l’appunto, in una fattoria toscana del 1870. Flavia resistette appena sei giorni e alla vigilia della seconda puntata se ne andò, complice anche una lite con Donatella Rettore che la accusava di non fare nulla tutto il giorno.

Nell’autunno 2008 ritentò l’avventura e si imbarcò per l’Honduras. All’Isola dei Famosi raddoppiò il tempo di permanenza ma dopo quattordici giorni alzò bandiera bianca e si ritirò “per motivi personali”, nonostante la vittoria in nomination ai danni di Michi Gioia.

Finita qui? Manco per sogno. Quattro anni dopo, con la ciclicità degna dei Giochi Olimpici, L’Isola ribussò alla porta per un’edizione speciale (la prima e l’unica condotta da Nicola Savino e l’ultima andata in onda su Rai2) che vide la presenza di vecchi volti. Nel cast c’era pure la Vento che, a sorpresa (notasi l’ironia), si congedò dopo dieci giorni.

Se volessimo affidarci alla statistica, potremmo tranquillamente anticiparvi che la Vento lascerà la casa a poche ore dalla seconda puntata, sempre che non sia il pubblico a eliminarla prima. Magari sorprenderà tutti e ci sconfesserà. Difficile tuttavia credere che i responsabili dei casting del Gf Vip non abbiano buttato un occhio a questa curiosa tendenza.