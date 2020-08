Blogo retroscena: Elettra Lamborghini opinionista del Grande fratello vip 5?

Di Hit sabato 8 agosto 2020

Manovre in corso per la partner di Pupo nella prossima edizione del reality show di Canale 5

Non solo provini e colloqui per decidere il cast della prossima edizione del Grande fratello vip, ma anche per scegliere chi sarà al fianco di Pupo nel delicato ruolo di opinionista della prossima edizione del reality show diretto e condotto da Alfonso Signorini.

Sono circolati tanti nomi in questi giorni per il ruolo di opinionista del Gf vip 5 e fra quelli che sono stati contattati e visti TvBlog è in grado di aggiungere uno. Si tratta della cantante Elettra Lamborghini, che sta spopolando in questa strana estate 2020 con il brano "La Isla" insieme a Giusy Ferreri.

Elettra, che abbiamo già visto nel ruolo di coach in The voice dunque potrebbe diventare la dolce fanciulla a fianco di Pupo nel Gf vip 5 in partenza il prossimi 14 settembre in diretta su Canale 5. Fra i nomi che circolano per questo ruolo rimane sempre molto accreditato quello della conduttrice Antonella Elia che abbiamo visto spopolare in queste ultime settimane del programma di varietà sempre di Canale 5 Tempation island.

La decisione finale su chi siederà al fianco di Pupo nell'edizione numero 5 del Gf vip verrà presa nei prossimi giorni, come la definizione del cast di concorrenti che si contenderanno la vittoria finale nel programma prodotto in collaborazione con Banijay- Endemol shine Italy