Elisa Isoardi: "Ballando con le stelle sarà una grande prova per me" (e Ciacci spoilera chi la affiancherà?) (VIDEO)

Di Marco Salaris venerdì 7 agosto 2020

La conduttrice riparte dalla pista di ballo che si riaccenderà il prossimo 13 settembre. Raimondo Todaro suo partner?

























Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi) in data: 3 Ago 2020 alle ore 2:34 PDT

Per chiudersi una porta si deve aprire un gran portone, ed è il leit motiv di Elisa Isoardi. La conduttrice orfana de La prova del cuoco, chiuso lo scorso giugno dopo 20 anni di onorata storia. Per lei infatti si apre una pista, quella di Ballando con le stelle capitanata da Milly Carlucci pronta a far sgambettare celebrities e maestri di ballo dall'auditorium Rai di Roma dopo un rinvio forzato causa Covid, come sappiamo.

La presenza della Isoardi non è una novità e noi di TvBlog lo sappiamo bene poiché poco più di un anno fa, il 26 luglio 2019, vi abbiamo dato notizia del suo approdo nella rosa dei concorrenti della quindicesima edizione. Poche settimane dopo, la stessa Elisa confermò la nostra anteprima in un'intervista a Diva e Donna.

A poco più di un mese dalla partenza ufficiale del programma (sabato 12 settembre), la showgirl interviene sul suo profilo Instagram spendendo due parole su una partecipazione che per lei significherà anche una messa alla prova, un nuovo percorso professionale, magari mettendo da parte l'amaro in bocca per la mancata prosecuzione del programma culinario trasmesso da Rai 1:



Manca poco più di un mese! Ragazzi, sono pronta? Siamo pronti? No, non ancora. Ci saranno le prove. Comunque grazie Milly per avere creduto in me. Mi raccomando, scegli un ballerino molto paziente. Mi avete già vista ballare e non sono proprio coordinatissima, però ci credo. Questa sarà una grande prova per me, non solo fisica perché mi rimetterò in forma, ma soprattutto mentale e di disciplina.

Per un passaggio nella memoria ricordiamo che Elisa Isoardi ha già avuto modo di sondare la pista di Ballando il 25 maggio 2019, invitata da Milly Carlucci in una puntata de La prova, si lanciò in un charleston con il maestro Samuel Peron che convinse pure la graffiante giuria che ora la rivedrà in un'altra veste.

Intanto Giovanni Ciacci afferma che la conduttrice potrebbe essere affiancata da Raimondo Todaro, partner del fashion stylist nell'edizione in cui partecipò, nel 2018. Semplice indiscrezione o vero spoiler?