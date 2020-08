Castrocaro 2020 su Rai2, Stefano De Martino arruola Bugo in giuria (Anteprima Blogo)

Di Massimo Galanto martedì 4 agosto 2020

Il cantautore sarà nella giuria della finale dello storico Festival dedicato agli artisti emergenti

La finale della 63esima edizione del Festival di Castrocaro sarà trasmessa in diretta dal Padiglione delle Feste di Castrocaro Terme e Terra del Sole su Rai2 (e in contemporanea su Radio 2) giovedì 27 agosto in prima serata. Alla conduzione, come noto, ci sarà Stefano De Martino.

Blogo è in grado di annunciare che nella giuria composta da 4 membri ci sarà anche Bugo, il cantautore reduce dalla discussa partecipazione al Festival di Sanremo 2020 insieme a Morgan (con conseguenti polemiche per la clamorosa rottura consumatasi sul palco dell'Ariston).

Per De Martino, 30 anni, si tratta della seconda volta (l'anno scorso con lui c'era Belen Rodriguez) alla conduzione della finale dello storico Festival dedicato agli artisti emergenti, che negli anni ha scoperto star come Eros Ramazzotti, Zucchero, Nek, Fiorella Mannoia e Laura Pausini. La sua riconferma appare una ulteriore attestazione di fiducia da parte della rete che lo ha lanciato poco più di un anno fa con Made in Sud e Stasera tutto è possibile (la cui nuova edizione è al momento in stand by, in attesa di capire come evolverà la situazione coronavirus).

Ricordiamo che a superare le selezioni del Festival di Castrocaro 2020 (che si sono svolte solo online a causa - anche in questo caso - dell’emergenza Coronavirus) e ad ottenere il pass per la finale sono stati in otto: Federico Castello in arte Fellow, 20 anni di Asti; Jacopo Ottonello in arte Jacopo, 21 anni di Savona; Laura Fantauzzo, 18 anni di Avezzano (Aq); Le Radici, duo composto da Marco Costanzo e Mario Cianniello, 27 anni entrambi di Napoli; Nadia D’Aguanno, 19 anni di Cassino (Fr); Niccolò Dainelli in arte Daino, 21 anni di Parabiago (Mi); Stefano Farinetti in arte Neno (ex Amici), 21 anni di Torino; i Watt , quartetto composto da Greta Elisa Ravelli Rampoldi, Matteo Ravelli Rampoldi, Luca Corbani e Luca Vitariello di Milano.