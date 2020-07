Castrocaro 2020: la finale condotta da Stefano De Martino e in onda su Rai 2

Di Fabio Morasca martedì 7 luglio 2020

La finale della 63esima edizione andrà in onda il 27 agosto 2020.

La 63esima edizione del Festival di Castrocaro, la manifestazione canora che si svolge ogni anno a Castrocaro Terme e Terra del Sole, in Emilia-Romagna, che, come ricordiamo perfettamente, ha lanciato big della musica italiana come Eros Ramazzotti, Zucchero, Nek, Fiorella Mannoia e Laura Pausini, si svolgerà regolarmente e andrà in onda verso la fine dell'estate, precisamente il prossimo 27 agosto, in prima serata, su Rai 2 (e in contemporanea su Rai Radio 2).

Per il secondo anno consecutivo, Stefano De Martino, attualmente in onda con la nuova edizione di Made in Sud, condurrà la manifestazione canora, presentata da Arcobaleno Tre in collaborazione con il Comune di Castrocaro.

L'anno scorso, De Martino ha condiviso il palco con Belen Rodriguez. Quest'estate, la vita sentimentale del ballerino e conduttore napoletano e della showgirl argentina sta conquistando molto spazio sulle cronache rosa (niente di nuovo, verrebbe da dire...) con la loro nuova crisi coniugale e con i loro nuovi rispettivi compagni ai quali i paparazzi stanno già dando la caccia.

De Martino, innegabilmente uno dei protagonisti di quest'estate, quindi, condurrà da solo la manifestazione, in diretta dal Padiglione delle Feste di Castrocaro Terme e Terra del Sole.

Passando alla musica, gli 8 finalisti della 63esima edizione di Castrocaro sono i seguenti: Federico Castello, in arte Fellow, 20 anni di Asti, Jacopo Ottonello, in arte Jacopo, 21 anni di Savona (ex concorrente di Amici 19), Laura Fantauzzo, 18 anni di Avezzano (AQ), Le Radici, duo composto da Marco Costanzo e Mario Cianniello, entrambi 27enni di Napoli, Nadia D'Aguanno, 19 anni di Cassino (FR), Niccolò Dainelli, in arte Daino, 21 anni di Parabiago (MI), Stefano Farinetti, in arte Neno, 21 anni di Torino, e i Watt, quartetto composto da Greta Elisa Ravelli Rampoldi, Matteo Ravelli Rampoldi, Luca Corbani e Luca Vitariello, provenienti di Milano.

Le selezioni si sono svolte solo online a causa, ovviamente, dell’emergenza Coronavirus.

Gli 8 finalisti hanno superato le semifinali che si sono tenute domenica scorsa a Palazzo Pretorio.

Nel corso della serata del 27 agosto, gli otto talenti verranno sottoposti al giudizio di una giuria composta da 4 artisti della musica italiana.