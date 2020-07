Luca Ward verso Tale e quale show (Anteprima Blogo)

Di Massimo Galanto martedì 28 luglio 2020

Anticipazioni sul cast della nuova edizione del programma di Carlo Conti, al via il 18 settembre

In queste settimane su TvBlog vi stiamo rivelando i nomi di chi ha sostenuto i provini per prendere parte alla nuova edizione di Tale e quale show, al via su Rai1 venerdì 18 settembre. Oggi siamo in grado di rivelarvi che, secondo quanto ci risulta, è praticamente sicura la presenza nel cast di Luca Ward.

Per l'attore e doppiatore non si tratterebbe della primissima esperienza in un programma tv di intrattenimento, avendo già preso parte all'Isola dei famosi 7 (dovette, però, ritirarsi dopo una settimana dall'inizio del programma a causa di un problema fisico dovuto a un trauma alla colonna vertebrale).

Tra i provini che sembrerebbero essere andati in maniera particolarmente positiva, ci sarebbero quelli di Veronica Gatto e di Carolina Rey, che così dovrebbero essersi assicurate la presenza nel programma di Carlo Conti che in questi anni ha aiutato in molte occasioni le carriere dei concorrenti ('protagonisti', come li chiama il conduttore per attenuare la componente della gara).