Blogo retroscena: anche Sergio Muniz e Juliana Moreira fra i provinati di Tale e quale show 2020

Di Hit martedì 28 luglio 2020

Ecco altri nomi dei provinati della prossima edizione dello show musicale del venerdì sera di Rai1

Prosegue qui su TvBlog la carrellata dei provinati alla nuova edizione di Tale e quale show in partenza venerdì 18 settembre in prima serata su Rai1 con la conduzione e direzione artistica di Carlo Conti.

Anche oggi vi daremo quindi conto di altri vip che hanno sostenuto il provino, per lo più virtuale, per entrare nel cast dello show prodotto in collaborazione con il gruppo Banijay-Endemol Shine Italy. Partiamo dunque dall'attrice e showgirl veneta Debora Caprioglio che ricordiamo concorrente nell'edizione numero 5 dell'Isola dei famosi e più recentemente protagonista di un monologo teatrale autobiografico dal titolo "Debora's love".

Del gruppo di oggi fa parte la cantante Francesca Alotta che ricordiamo vincitrice della sezione nuove proposte di Sanremo 1992 insieme a Aleandro Baldi con il brano "Non amarmi" e più recentemente ha partecipato come concorrente nel talent musicale Ora o mai più, precisamente nella prima edizione.

Proseguiamo con la conduttrice e showgirl Juliana Moreira che ha già avuto a che fare con Carlo Conti avendo partecipato alla seconda edizione del varietà di Rai1 Si può fare. Juliana è stata anche conduttrice di Paperissima sprint in onda su Canale 5.

Fra i provinati per l'edizione 2020 di Tale e quale show segnaliamo anche l'attore Sergio Muniz, che ha dimostrato di essere anche un bravo cantante avendo pubblicato nel 2009 il singolo "La mar", mentre dal 2016 collabora con i Terapia band, inoltre per due stagioni ha fatto parte del cast del musical Mamma mia.

La scelta dei 10 concorrenti del cast dell'edizione 2020 di Tale e quale show avverrà entro la fine del mese di luglio, mentre il programma partirà venerdì 18 settembre con Carlo Conti subito dopo Soliti ignoti, ovviamente dalle frequenze della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo.