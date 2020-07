Blogo retroscena: anche Francesca Manzini e Debora Villa fra i provinati per Tale e quale show 2020

Di Hit domenica 26 luglio 2020

Ecco chi è stato visto per far parte del cast della nuova edizione dello show del venerdì sera di Rai1

La partenza è prevista per venerdì 18 settembre sul primo binario della televisione italiana. Torna lo spettacolo musicale campione di ascolti degli ultimi autunni di Rai1 Tale e quale show e torna con la conduzione e direzione artistica di Carlo Conti e con la giuria totalmente confermata con al suo interno Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello.

Come già vi abbiamo dato conto da queste colonne in questo periodo si stanno svolgendo, a vario titolo, i provini per perfezionare il cast di questo programma, oggi TvBlog è in grado di darvi un altra manciata di nominativi che hanno sostenuto i provini per entrare nel cast di questo programma prodotto in collaborazione con Banijay-Endemol Shine Italy.

E' stata vista per entrare nel cast di Tale e quale show 2020 Francesca Manzini, brava imitatrice che abbiamo visto spopolare e condurre Striscia la notizia con la sua imitazione di Mara Venier. Provinata anche la conduttrice e giornalista Veronica Gatto, inviata della Vita in diretta e poi l'attrice e comica Debora Villa e l'attore e conduttore Michele La Ginestra.

Insieme a loro è stata vista anche la conduttrice televisiva Carolina Rey che sarà alla guida in autunno del nuovo varietà Love game sulla seconda rete della Rai.