Blogo retroscena: Tale e quale show anticipa, alcuni nomi ed i nip in agguato?

Di Hit mercoledì 8 luglio 2020

Anticipazioni sulla nuova edizione del popolare show del venerdì sera della Rete 1

Dopo un inizio di settembre con i Wind music awards dall'Arena di Verona, due serate in diretta su Rai1 con Vanessa Inocontrada, per Carlo Conti la partenza della nuova stagione televisiva, anche quest'anno, sarà con il suo titolo premium, ovvero Tale e quale show.

Lo spettacolo musicale prodotto in collaborazione con Banijay-Endemol partirà con una settimana di anticipo rispetto a quanto trapelato nelle settimane scorse, la prima puntata secondo quanto apprende TvBlog dovrebbe andare in onda venerdì 18 settembre subito dopo i Soliti ignoti di Amadeus su Rai1.

Sarà una edizione composta, come le precedenti, di 9 puntate ma che non avrà, come accadde lo scorso anno un appendice -che per altro è andata molto bene- con protagonisti i "nip". Su questo però è in atto una riflessione in Rai sull'opportunità di farne una serie a parte, diciamo di 3 o 4 puntate, da mandare in onda ad inizio 2021, ma davvero è ancora tutto in itinere.

Tornando a Tale e quale show, complice la situazione sanitaria, che sarà anche protagonista delle decisioni che si dovranno prendere a ridosso della messa in onda della decima serie di questo prestigioso programma, non ha ancora visto andare in scena dei veri e propri provini live come accadde nelle passate annate.

In particolare per ora arriverebbero al team del programma dei video via web di aspiranti concorrenti intenti a fare delle performances di imitazioni. Per la fine del mese dovrebbero essere convocati una ventina circa di personaggi che sosterranno un provino live vero e proprio ed in quella sede verranno scelti i 10 concorrenti di Tale quale show 2020. Il programma nelle intenzioni di Carlo dovrebbe avere una durata minore della singola emissione, le cui puntate potrebbero chiudere già alle 23:30, cosa per lui di certo non scandalosa, visto che è sempre stato uno dei pochi conduttori televisivi i cui programmi chiudevano attorno alla mezzanotte, se non prima.

Segnaliamo che fra i personaggi che hanno mandato file video e che aspirerebbero a far parte del cast di Tale e quale show 2020 figurerebbero dei vip che hanno già fatto i provini per le scorse edizioni di questo programma. In particolare possiamo citare i nomi di Francesca Testasecca, Stefano Sala, Roberta Morise e Pago. Per quel che riguarda la giuria tutti confermati.