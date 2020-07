Banijay, Paolo Bassetti riconfermato ai vertici di Banijay Italia

Di Fabio Morasca giovedì 23 luglio 2020

Pilar Blasco è stata nominata CEO di Banijay Iberia.

Il gruppo Banijay ha comunicato ufficialmente la nomina di Pilar Blasco come Chief Executive Officer di Banijay Iberia e la riconferma di Paolo Bassetti alla guida di Banijay Italia.

Bassetti ricopre la carica di CEO di Banijay Italia da due anni, dopo essere stato amministratore delegato e presidente della sede italiana del Gruppo Endemol Shine e membro dell'International Board. Tra le produzioni di successo alle quali ha lavorato troviamo il Grande Fratello, La Prova del Cuoco, Caduta Libera, Avanti un Altro, Affari Tuoi, I Soliti Ignoti, Tale e Quale Show e anche le fiction Vivere, CentoVetrine e L'Allieva.

Le dichiarazioni ufficiali di Paolo Bassetti:

Sono onorato di appartenere al grande gruppo Banijay, una realtà dinamica e creativa che può sempre contare sul supporto di management e colleghi. Forti del nostro successo in Italia e nel mondo, ci impegneremo per sfruttare al meglio il nostro patrimonio, fatto di creatività, visione e alta capacità produttiva. Dopo una lunga esperienza in Endemol, sono felice di ritrovare la squadra e auguro a Pilar ogni successo. In Spagna, Banijay non poteva trovare leader migliore.

Il Gruppo Banijay Italia raggruppa 10 società, tra le quali troviamo Banijay Italia, Endemol Shine Italy e Banijay Studios Italy. Tra i programmi di successo di Banijay Italia, sono da citare Grande Fratello, MasterChef, Temptation Island, L'Isola dei Famosi, L’Eredità, Soliti Ignoti, Che Tempo Che Fa, Il Paradiso delle Signore e Bake Off Italia.

Banijay Iberia, invece, raggrupperà 8 società: Incorporating Gestmusic, Diagonal, Shine Iberia, Cuarzo Producciones, Zeppelin Television, DLO Magnolia, Endemol Portugal e Tuiwok.

Pilar Blasco, già CEO di EndemolShine Iberia, ha guidato il gruppo per cinque anni, sviluppando format come Your Face Sounds Familiar (il format di Tale e Quale Show), show lanciato nel 2011 e oggi prodotto in 40 paesi nel mondo. Dal 2011 al 2015, la Blasco è stata direttrice generale di Endemol Spagna, guidando anche Zeppelin TV.

