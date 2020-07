Blogo retroscena: quel Treno delle donne con Milly e Maria nella Rai1 di Teresa De Santis

Era la fine di gennaio dello scorso anno quando Maria De Filippi andò a trovare in Rai l'allora direttrice di Rai1 Teresa De Santis. Ovviamente si sprecarono le indiscrezioni rispetto a quel loro colloquio, fu Maria stessa che ne parlò alcuni giorni dopo in una intervista ad Alberto Dandolo dalle pagine del settimanale Oggi.

«Premetto che non ritenevo opportuno che ci incontrassimo in un luogo non istituzionale, magari in un bar defilato come due carbonare, perché non avevamo nessun misterioso piano da elaborare. Era giusto che ci vedessimo in pieno giorno e nel suo studio. È stato un incontro cordiale, eravamo solo io e lei. Abbiamo preso un caffè e abbiamo discusso di un progetto di sensibilizzazione sociale che riguarda la lotta alla violenza sulle donne. Né più e né meno. Non abbiamo minimamente sfiorato argomenti che riguardavano la televisione e i nostri rispettivi lavori. Per questa ragione ho trovato normale incontrarla a viale Mazzini: non avevamo nulla da nascondere e nessun segreto da custodire».