Palinsesti Rai: da Salvo Sottile a Duilio Giammaria, ecco chi sono gli "assenti"

Di Giulio Pasqui giovedì 16 luglio 2020

La lunga lista degli "assenti" dai Palinsesti Rai.

Chi sono gli "assenti" dai prossimi palinsesti della Rai? La lista, come ogni anno, è lunga e dibattuta. Partiamo dal caso più eclatante, quello di Salvo Sottile: il giornalista passerà da due programmi a zero. Lo scorso anno era alla guida di "Mi Manda Rai3" e "Prima dell'Alba", mentre al momento il nuovo direttore Franco di Mare non sembra aver trovato un nuovo impegno per lui. Stupisce l'assenza di "Petrolio", il programma di Duilio Giammaria che dai Rai1 era passato a Rai2. Il giornalista, infatti, è diventato Direttore Produzione Documentari.

Non sono stati menzionati nuovi impegni neppure per Raffaella Carrà e Serena Dandini: se una nuova edizione di "A Raccontare Comincia Tu" dovrebbe vedere la luce in primavera, "Stati Generali" potrebbe finire in panchina. Fuori dai radar anche Pierluigi Diaco. Come già ampiamente anticipato, "Io e Te" non tornerà nella sua versione notturna. Le indiscrezioni lo volevano vicino alla seconda serata di Rai2, ma non compare nei listini (se ne riparlerà nel 2021?). Sempre su Rai3, non tornerà nemmeno Gloria Guida: "Le Ragazze" farà a meno della conduzione in studio. Non menzionato Massimo Recalcati.

A "UnoMattina" non ritroveremo Valentina Bisti, che torna al Tg1, e Roberto Poletti, che potrebbe avere un ruolo di inviato a "La Vita in Diretta" targata Matano. Restando sul fronte del daytime, Roberta Morise non tornerà a "I Fatti Vostri" e nemmeno il maestro Demo Morselli: al loro posto ci saranno Samantha Togni e Stefano Palatresi. Per una Benedetta Rinaldi che torna, c'è una Carlotta Mantovan che va: né lei, né Pierluigi Spada figurano nel cast di "Elisir", il programma che eredita lo spazio (e i contenuti) di "Tutta Salute". Anche Caterina Balivo non avrà un programma suo, ma per sua scelta.

Non torneranno "Batutte" con Riccardo Rossi (peccato!) e "Una Storia da Cantare" con Enrico Ruggeri. Non menzionato Giovanni Muciaccia, che lo scorso anno ha condotto ben due programmi: "Non è mai troppo tardi… Fatto?!" e "La Porta Segreta". Lisa Marzoli non condurrà la nuova edizione de "Il Caffè di Rai1", affidata a Pino Strabioli e Roberta Ammendola. Elisa Isoardi, Lorella Cuccarini e Simona Ventura abbiamo dedicato un focus specifico: