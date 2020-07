Palinsesti Rai, il destino di Elisa Isoardi, Lorella Cuccarini e Simona Ventura

Di Giulio Pasqui giovedì 16 luglio 2020

Cosa faranno Elisa Isoardi, Lorella Cuccarini e Simona Ventura nella prossima stagione televisiva?

Qual è il destino di Elisa Isoardi, Lorella Cuccarini e Simona Ventura? Durante la presentazione dei palinsesti della prossima stagione televisiva sono arrivate alcune risposte.

Dopo la chiusura de La Prova del Cuoco, per Elisa Isoardi l'unico impegno previsto è Ballando con le stelle. Si era parlato anche di Check Up, ma non ci sono ufficialità in merito: "Elisa, già al mio arrivo, aveva preso un impegno con Milly Carlucci per Ballando con le Stelle. La mia decisione su La prova del cuoco è stata quella di intervenire sulle situazioni difficili riguardanti gli ascolti. In quella fascia, bisognava intervenire e ho scelto Antonella Clerici. Con Elisa, stiamo ragionando su un suo rientro in conduzione, dopo Ballando, un programma settimanale in onda su Rai 1", sono state le parole del direttore Stefano Coletta.

Lorella Cuccarini, invece, non tornerà a La Vita in Diretta (Alberto Matano condurrà in solitaria). Il suo nome era stato avvicinato a Lo Zecchino d'Oro. Coletta dixit: "Ho letto molte polemiche. Io e Lorella abbiamo un ottimo rapporto. Ho deciso di strutturare il palinsesto in chiave giornalistica tout court. Non ho nulla contro Lorella. Ho pensato di far rientrare Lorella nella sua specialità ossia l'intrattenimento. Nella mia ipotesi, c'è anche lo Zecchino d'Oro ma stiamo parlando anche di altri impegni".

E Simona Ventura? Non tornerà con The Voice of Italy (il format trasloca su Rai1 con la versione Senior condotta da Antonella Clerici) e nemmeno a Il Collegio (che ritorna nelle mani di Giancarlo Magalli). Non è confermato nemmeno La Settimana Ventura. Per le si era parlato di un branded content in onda il sabato e la domenica mattina, ma sulla cartella stampa non ce n'è traccia. L'unico impegno previsto è la conduzione del dibattito a seguire del documentario Chiara Ferragni Unposted, in onda il 5 ottobre su Rai2.