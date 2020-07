Pardo resta a Mediaset, ma solo per le telecronache di Champions (Retroscena Blogo)

Di Massimo Falcioni lunedì 13 luglio 2020

Pierluigi Pardo resta a Mediaset per un anno e sarà la voce unica delle telecronache di Champions. Perduta la guida di Tiki Taka, potrebbe valutare progetti altrove, a patto che non siano di natura sportiva

Il contratto con Mediaset gli era scaduto lo scorso 31 maggio e la domanda era sorta spontanea: chi commenterà la Champions League ad agosto? La risposta ora ce l’abbiamo: sempre Pierluigi Pardo.

Il giornalista, infatti, rimarrà a Cologno Monzese almeno per un altro anno e resterà il telecronista unico della massima competizione continentale per club, di cui Mediaset può trasmettere settimanalmente un match in chiaro.

La Champions, interrotta bruscamente lo scorso marzo a causa dell’esplosione dell’emergenza sanitaria, tornerà tra meno di un mese con lo svolgimento degli ottavi che restano da disputare (interessate Napoli e Juventus) e le Final Eight, alle quali si è già qualificata l’Atalanta.

Poi da ottobre nuova edizione e pure qui Pardo sarà l’unica voce, mentre sarà costretto a guardare da casa Tiki Taka, che quasi certamente finirà nelle mani di Piero Chiambretti.

Da quello che ci risulta, l’accordo tra Mediaset e Pardo sarebbe in esclusiva, con riferimento però al settore sportivo. In altre parole, se il conduttore volesse approdare altrove per nuovi progetti non ci sarebbero ostacoli, a patto che non si tratti di trasmissioni legate al calcio. Sintetizzando ulteriormente: nessuna possibilità di realizzare simil-Tiki Taka su altri canali.