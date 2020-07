Tiki Taka con Piero Chiambretti su Italia1, la certezza (Anteprima Blogo)

Di Hit sabato 11 luglio 2020

Il dado è tratto: Piero sarà il nuovo conduttore di Tiki Taka

Aria di conferma rispetto rispetto all'indiscrezione pubblicata su queste colonne alcuni giorni fa. Il riferimento è al nuovo impegno professionale di Piero Chiambretti nella prossima stagione televisiva sulle reti Mediaset.

Archiviata temporaneamente l'idea della Repubblica dei bambini per problemi di budget inerenti al periodo economico difficile che stiamo vivendo a seguito dell'emergenza sanitaria, Piero sarà impegnato nella prossima stagione televisiva con una edizione completamente rinnovata del talk show sportivo Tiki Taka.

Il programma prodotto in collaborazione con la redazione sportiva andrà in onda su Italia1 con Piero che già solo con la sua presenza darà una pennellata o se preferite una riverniciata ad un format in onda ormai da parecchi anni con la conduzione di Pierluigi Pardo.

Si parlerà nelle prossime settimane del cast di opinionisti che saranno ingaggiati per questa nuova serie di Tiki Taka che con l'arrivo di Piero cambierà totalmente. TvBlog è in grado di informarvi che la conferma e l'ok formale di tutto questo è arrivato proprio nelle ultime ore.

Complimenti a Piero per questa nuova avventura e chi sia l'inizio di una nuova pagina della sua ricca carriera e sopratutto che sia un ritorno ad una certa normalità dopo il periodo difficilissimo che ha vissuto nei mesi scorsi. Gli giunga una carezza ed un in bocca al lupo da TvBlog.