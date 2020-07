Blogo retroscena: Lorella Cuccarini e un one woman show nella primavera 2021 di Rai1

Indiscrezioni sul futuro televisivo della bionda showgirl

"Con questa voglia di ballare sono nata, nata, dammi un ritmo dai, dammi la vita".

Così era l'attacco del ritornello di "Io ballerò" la sigla di apertura di Festival, lo show del venerdì sera che Pippo Baudo, l'unico per altro, realizzò su Canale 5. Quella sigla scritta dal maestro Pippo Caruso per la musica e da Sergio Bardotti per il testo, era un po' la storia di Lorella, una storia di una ragazza che aveva la danza nel sangue e che nel tempo ha imparato a diventare una showgirl a tutto tondo.

Lei ha condotto tante cose in televisione, ultimamente l'abbiamo vista impegnata anche in programmi che niente hanno a che fare con il varietà, viene in mente Linea verde grand tour, oppure l'ultima edizione della Vita in diretta, ma di varietà puro negli ultimi tempi poca cosa. Il ricordo va allo show realizzato per Rai1 con Heather Parisi, quel Nemiche amatissime che già nel titolo aveva un significato profondo.

Dell'impegno autunnale di Lorella in tv già ne abbiamo parlato da queste parti, lei condurrà lo Zecchino d'oro, sia in versione pomeridiana che nella finale serale insieme a Carlo Conti, ma è nel lungo termine che pare si possa vedere un impegno adatto alle sue corde e alle sue possibilità. Si starebbe infatti pensando per la prossima primavera ad un one woman show di circa 4 puntate cucito su di lei. Un varietà puro insomma, con Lorella Cuccarini padrona di casa, pronta ad ospitare personaggi del mondo dello spettacolo, per imbastire insieme un vero e proprio show.

Di certo questo sarebbe l'impegno giusto per un'artista come Lorella. Un impegno televisivo che la metterebbe di fronte ad un varietà degno delle sue qualità artistiche, sia di canto che di ballo, oltre che di conduttrice e padrona di casa. La primavera si sa è la stagione del risveglio della natura, è la stagione dei fiori che sbocciano dopo il lungo letargo invernale, che sia anche la stagione di un nuovo afflato professionale per Lorella?