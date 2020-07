Adriana Volpe replica a Giancarlo Magalli: "Non riuscirai a farmi stare zitta" (VIDEO)

Di Marco Salaris mercoledì 8 luglio 2020

A "Ogni mattina" la conduttrice risponde al post facebook dell'ex collega con il quale è in cattivi rapporti dal 2017.

La faida tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe si è ufficialmente riaccesa. Uno scontro che ormai dura da 3 anni e che difficilmente volgerà al termine, soprattutto dopo la risposta della conduttrice al suo ex collega rivolto al post (poi rimosso) nel quale Magalli con un emoticon del silenzio sottolinea a caratteri cubitali il risultato d'ascolto registrato dal nuovo programma di Tv8 Ogni mattina nella puntata del 7 luglio 2020 ("0.9%").

Proprio in apertura dell'appuntamento di oggi, 8 luglio, la Volpe fa il suo ingresso in studio da sola e senza la sua spalla Alessio Viola (è la prima volta che accade in 8 puntate). Dà il buongiorno al pubblico e si rivolge alla telecamera che punta su di lei "Vorrei fare una replica" esordisce con aria visibilmente nervosa.

Con una premessa, spiega quanto pubblicato da Magalli ieri pomeriggio mentre la regia mostra alle sue spalle in bella vista l'emoticon incriminata. Da qui lo sfogo della conduttrice che 'come un fiume che esonda' parla:



Caro Giancarlo, questo gesto 'ssshh!' non me lo fai. Perché per tanti anni hai provato a farmi stare zitta, non ci sei mai riuscito e non ci riuscirai neanche oggi. Io sto vivendo questa bellissima avventura insieme a una squadra in cui credo e a una rete che stimo. Tu con questo gesto, sempre a voler zittire, dimostri di non avere rispetto delle persone e di non avere rispetto delle donne. Questo non te lo permetto.

Dopo di che dal volto scuro di rabbia fuoriesce il sorriso "Adesso possiamo cominciare a gran voce una puntata di Ogni Mattina, sigla!"...ma era già andata in onda poco prima. Vabbè. Sarà l'agitazione del momento...