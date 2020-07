Blogo retroscena: in arrivo The voice senior per Antonella Clerici su Rai1

Di Hit martedì 7 luglio 2020

Oltre alla Casa a mezzogiorno sulla prima rete della televisione pubblica

Se ne parla da tanto tempo di una nuova prima serata per Antonella Clerici, prevista per altro nel contratto in essere fra la bionda conduttrice legnanese e la tv di Stato. Già nella precedente direzione della Rete 1, oltre alle serate dello Zecchino e del Telethon, si era parlato di un prime time per la primavera 2020, poi con il cambio dirigenziale al quinto piano di viale Mazzini e l'emergenza sanitaria tutto è stato rimandato.

Ora pare sia giunto il momento per l'arrivo su Rai1 di questa serie di prime serate con un programma che in un primo momento doveva avere i sapori di un emotainment, mentre secondo le ultime indiscrezioni raccolte dovrebbe avere un DNA prettamente musicale. Dovremmo vedere dunque Antonella Clerici impegnata in una prima serata musicale fra la fine di novembre ed il mese di dicembre.

Il format in questione sarà The voice senior e si tratterebbe di una versione over 60 del già noto, dalle nostre parti, The Voice.

Il programma sarebbe in fase di scrittura e di ideazione, a partire dai coach che nel corso delle 5-6 puntate previste andranno ad animare la gara guidata da Antonella Clerici. Questa nuova trasmissione sarà prodotta in collaborazione con Fremantle, la realizzazione avverrà presso il Centro di produzione Rai di Milano, da dove verrà trasmesso anche il nuovo varietà del mezzogiorno della Rete 1 La casa a mezzogiorno anch'esso condotto da Antonella Clerici che si prepara dunque ad un rientro in pompa magna in televisione.