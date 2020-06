Blogo retroscena: La casa nel bosco di Antonella Clerici diventa La casa a mezzogiorno

Di Hit giovedì 25 giugno 2020

Cambia il programma del rientro di Antonella Clerici nel mezzogiorno di Rai1

Mentre domani va in onda l'ultima puntata di uno dei titoli più importanti degli ultimo 20 anni dell'intrattenimento della prima rete della Rai, ovvero La prova del cuoco, proseguono le riunioni, le discussioni, in alcuni casi pure ad alta voce, che riguardano la trasmissione che dovrà prendere il posto dello storico titolo made Endemol.

Parliamo ovviamente della Casa nel bosco di Antonella Clerici, il travagliato, anzi travagliatissimo programma che sarebbe dovuto andare in onda direttamente da casa Clerici, ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, in quel del Piemonte. Pare che però tutto ciò non avverrà e per varie ragioni. L'ostacolo più importate riguarda proprio il costo di una trasmissione che prevedeva la trasferta di una squadra Rai in loco, la scenografia e l'allestimento scenico in generale nella casa di Antonella Clerici.

Non solo, pare che Banijay, la società di Marco Bassetti e di Paolo Bassetti, abbia inviato una lettera alla Rai in cui viene contestata l'assegnazione di questa trasmissione, senza una gara d'appalto, alla società Stand by me, che si sarebbe dovuta occupare di questo nuovo programma. Questa contestazione però pare sia stata rigettata dalla Rai, che ha confermato la Stand by me quale società che si occuperà della produzione di questa trasmissione.

Detto questo però il programma, dopo una lunga discussione avvenuta in Rai, non si realizzerà più a casa di Antonella, ma verrà realizzato negli studi Rai del Centro di produzione di Milano, in via Mecenate, con tutto quel che ne consegue, di fatto snaturando il format che era nato nella mente di Antonella per essere realizzato presso la sua casa in Piemonte. Negli studi Rai di Milano verrebbe ricostruita la casa di Antonella.

La trasmissione dunque oltre a perdere la sua location, perde di conseguenza anche il suo titolo originale che non sarà più La casa nel bosco, ma che si dovrebbe chiamare La casa a mezzogiorno, con appuntamento su Rai1, attorno alle 12:30, dopo le Storie italiane di Eleonora Daniele, ovviamente sulla prima rete della televisione pubblica.