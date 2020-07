Bale Off Brasile, concorrenti in quarantena prima delle registrazioni

Di Giorgia Iovane martedì 7 luglio 2020

Bake Off Brasile affronta l'emergenza Covid testando i concorrenti e mettendoli in quarantena preventiva.

Il Brasile è in piena emergenza da contagio di COVID con oltre 40.000 contagi al giorno e un numero di positivi accertati che supera il milione e mezzo. Ciò nonostante molte aree del Paese non sono sottoposte a un lockdown, se non parziale in alcune zone, e anche la vita notturna sembra svolgersi normalmente, con le autorità locali che non sembrano in grado di gestire neanche gli obblighi minimi di mascherina e distanziamento sociale.

Nonostante questo, la tv non si ferma: proprio questa settimana dovrebbero iniziare le riprese della sesta stagione di Bake Off Brasile e la produzione ha deciso di mettersi al riparo dal rischio di contagio sottoponendo i 16 concorrenti, nonché troupe e produzioni, a un tampone e a una quarantena preventiva.

I concorrenti sarebbero infatti ospiti di un hotel a San Paolo nel quale resteranno chiusi per due settimane onde verificarne le condizioni di salute prima di essere condotti al tendone e conquistare i forni del programma culinario. Una scelta che il canale SBT ha fatto per garantirsi un'edizione COVID-free e, soprattutto, evitare di dover sospendere il programma in corso d'opera per qualsivoglia sospetto. MasterChef alla prova del Covid: in Australia si testa il distanziamento anche ai fornelli MasterChef Australia continua la sua 12esima edizione distanziando concorrenti e giudici. Non è certo il primo talent culinario a vivere l'epoca COVID: qualche tempo fa, infatti, parlammo delle precauzioni adottate dell'edizione australiana di MasterChef. Lsi era cantato vittoria forse un po' troppo presto, visto che lo status di 'pandemia superata' ha ormai lasciato il posto a nuovi focolai e a nuove minacce di lockdown.

Intanto anche in Italia sono iniziate le riprese di Bake Off e anche da qualche settimana. Non è ancora dato sapere, però, quali sono le procedure messe in atto per salvaguardare gara e concorrenti al di là delle norme fissate dai protocolli di sicurezza, come le troupe ridotte, l'uso delle mascherine, la distanza interpersonale. Sono state previste misure preventive anche per i concorrenti italiani? Lo scopriremo, forse, a ridosso del debutto.