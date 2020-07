Linea Verde Tour al via su Rai 1, prima puntata in diretta

Di Giorgia Iovane sabato 4 luglio 2020

Linea Verde Tour al via su Rai 1, anticipazioni prima puntata live su TvBlog.

Il doppio appuntamento con Linea Verde del sabato mattina si veste d'estate.

12.10 La rotazione continua con Federico Quaranta che intervista lo chef Norbert Niederkofler.

12.04 Peppino va alla scoperta dell'artigianato.

12.01 Si va sul Sasso Lungo tra sentieri e pareti, piste e discese con Isolde Kostner, un'altra stella dello sport azzurro.

12.00 Un content branded Province e Regioni italiane: un ottimo committente per far conoscere le meraviglie del nostro paese.

11.56 Federico Quaranta in bici va a trovare una delle ciclisti più forti di sempre, Maria Canins.

11.54 Si inizia con un certo anticipo: lo spot per l'Alto Adige inizia dall'acqua. E dal menu della giornata.

Linea Verde Tour al via su Rai 1, anticipazioni prima puntata

Doppio appuntamento il sabato con Linea Verde su Rai 1: alle 11.55 si va in giro per l'Italia con Linea Verde Tour con Federico Quaranta, Giulia Capocchi e Peppone alla ricerca di particolari inediti delle più belle regioni italiane. Protagonista della prima puntata la provincia autonoma di Bolzano e i suoi panorami, una natura ancora intatta, un vero e proprio paradiso. Ed ancora l'enogastronomia altoatesina che risente piacevolmente dell'influsso della cultura tedesca e italiana. Linea Verde Tour è un progetto realizzato in collaborazione con RaiCom, che nasce con l'intenzione di dare alle Regioni uno spazio narrativo per raccontare in profondità territori ricchi di storia e tradizioni, miti e leggende. La regia è firmata da Gian Marco Mori e Andrea Rovetta.

A seguire debutta Linea Verde Radici, con il solo Federico Quaranta. Ma procediamo con ordine e partiamo dal live e dal commento della prima puntata di Linea Verde Tour Estate 2020 su TvBlog.