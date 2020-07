Linea Verde Radici, il 'nuovo' sabato green di Rai 1 con Federico Quaranta

Di Giorgia Iovane sabato 4 luglio 2020

Federico Quaranta alla scoperta del Trentino della prima puntata di Linea Verde Radici, dalle 12.25 su Rai 1 (e live su TvBlog).

Linea Verde è ormai un brand 'eco-green' e non solo un viaggio alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche italiane, che resta forse il cuore più della versione storica, quella domenicale, che delle sue propaggini prefestive. Dopo Linea Verde Tour, quindi, i sabato estivi di Rai 1 trovano anche questo Linea Verde Radici, al via alle 12.25 e condotto dal solo Federico Quaranta che nella prima puntata va in Trentino alla scoperta del lago di Tovel e del bosco del Parco Adamello Brenta. Un viaggio tra meraviglie naturalistiche tra sensibilizzazione alla cura del paesaggio e della natura e il rilancio di un turismo che, causa Covid, non può che puntare sul mercato interno e che guarda ancor più del solito a luoghi verdi, aperti, lontani dal rischio di assembramenti.

Mezzi di locomozione alternativi, cucina tipica, scorci di rara bellezza e borghi ricchi di storia sono gli ingredienti di questa oretta alla scoperta del Trentino, che passa anche per una una escursione sul lago di Molveno a bordo di un pedalò elettrico, per una visita a un'officina botanica per scoprire le proprietà benefiche delle erbe selvatiche e del Pino Mugo, per una passeggiata nel borgo di Malè e per un saluto da Cima Tosa, una vetta di oltre tremila metri dalla quale si gode un panorama ineguagliabile.

Seguiremo tutto live su TvBlog dalle 12.25, subito dopo il segmento Tour.