Mi manda Rai 3 e Tutta Salute: le ultime indiscrezioni e il ritorno di Benedetta Rinaldi

Di Marco Salaris giovedì 2 luglio 2020

Le novità per la prossima stagione tv della rete diretta da Franco di Mare.

Ci sono diversi fronti in via di risoluzione per il prossimo palinsesto mattutino di Rai 3 oltre le redini di Agorà appena lasciate da Serena Bortone che, salvo colpi di scena dell'ultimo minuto, dovrebbe andare verso nuovi lidi, quelli di Rai 1.

Della rete diretta da Franco di Mare, in carica dallo scorso 15 maggio, si scoprirà la nuova stagione 2020/21 solo il prossimo 16 luglio, ma Dagospia ha lanciato dei rumors riguardanti altre due trasmissioni ormai tacco forte del mattino della terza rete: Mi manda Rai 3 e Tutta Salute.

In ordine, partiamo dalla trasmissione di Servizio Pubblico fresca di addio da Salvo Sottile ("Per l’ultima volta vi saluto nel modo più affettuoso, ciao" ha detto nell'ultima puntata del 26 giugno scorso). Secondo quanto rivela il portale, ad ereditare la conduzione sarà Federico Ruffo, l'inviato di Report e conduttore di Il posto giusto che ha già avuto modo di lavorare a Mi Manda Rai 3 per due edizioni dal 2005. Potrebbe essere affiancato da Lidia Galeazzo, giornalista che fino ad ora ha lavorato nella redazione di Chi l'ha visto.

I rumors parlano anche di un imminente reincrociarsi di Di Mare e Benedetta Rinaldi, amica ed ex collega del direttore di rete che con lui ha trascorso due edizioni di Unomattina (2017/18 e 2018/19). A lei dovrebbe essere affidata la conduzione di Tutta Salute insieme a Michele Mirabella e Carlotta Mantovan.

Il Condizionale in questo caso ha la lettera maiuscola e le carte in tavola verranno svelate ufficialmente nella storica sala A di via Asiago a Roma per capire meglio cosa bolle in pentola nel futuro di Mamma Rai.