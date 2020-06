Ogni mondo è paese, il nuovo programma di Serena Bortone su Rai1 (Anteprima Blogo)

Di Hit mercoledì 17 giugno 2020

Anticipazioni sul nuovo programma di Serena Bortone

Sarà la nuova proposta televisiva del pomeriggio di Rai1 per la prossima stagione televisiva. Il riferimento è al nuovo programma che erediterà lo spazio finora occupato da Vieni da me, la trasmissione lasciata da Caterina Balivo, che ne ha anche decretato anche la sua chiusura.

Proprio da queste colonne vi abbiamo annunciato l'arrivo sulla prima rete del Rai di questa nuova trasmissione di cui ora siamo in grado di darvi nuovi particolari. Prima di tutto questo programma sancirà l'approdo su Rai1 di Serena Bortone, la giornalista di Rai3 attualmente alla guida di Agorà.

Il titolo di questo nuovo programma dovrebbe essere, salvo ripensamenti dell'ultimo minuto, Ogni mondo è paese e sarà un grande contenitore che abbraccerà il territorio televisivo del pomeriggio della Rete 1 dalle ore 14 e fino alle 17:15 circa. Sarà diviso in tre parti, la prima dalle ore 14 sarà dedicata a delle interviste, la seconda dalle 15 circa a degli approfondimenti informativi e la terza dopo il notiziario flash a raccontare appunto il nostro paese.

All'interno, più o meno al solito orario, andrà in onda Il Paradiso delle signore. Al termine, attorno alle 17:15, la linea passerà ad Alberto Matano per una Vita in diretta più ristretta e concentrata,