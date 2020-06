Barbara D'Urso: "A settembre, torno con Pomeriggio Cinque, Live - Non è la D'Urso e Domenica Live. E anche il GF tornerà"

Di Fabio Morasca venerdì 5 giugno 2020

Intervistata da Il Corriere della Sera, la D'Urso ha confermato tutti gli impegni anche per la prossima stagione.

Intervistata da Il Corriere della Sera, Barbara D'Urso ha tratto un bilancio di questi mesi di conduzione in piena emergenza Coronavirus, senza soffermarsi sulle recenti voci riguardanti il triplo impegno di Alfonso Signorini per quanto concerne la prossima stagione (il Grande Fratello Vip 5, il Grande Fratello 17 e un nuovo programma domenicale da piazzare al posto di Domenica Live).

Riguardo il futuro, quindi, la D'Urso ha confermato tutti gli appuntamenti:

A settembre, sono in palinsesto con Pomeriggio Cinque che riparte il 7, Live - Non è la D'Urso e Domenica Live al via il 13, dopo la sospensione per l'emergenza. E anche il Grande Fratello Nip tornerà.

La conduttrice, quindi, che ha chiuso la stagione di Pomeriggio Cinque e che andrà avanti con Live - Non è la D'Urso fino al prossimo 21 giugno, come già anticipato, ha proceduto con un resoconto di questa difficile stagione televisiva:

Mesi tosti, non è stato semplice continuare a lavorare. Mediaset, di colpo, era una cattedrale nel deserto. Ero sola. Lo choc di andare in onda senza pubblico. Con Live, siamo stati i primi. D'improvviso non c'era più nessuno, nessuna energia. Quando potremo riavere il pubblico sarà come debuttare. All'inizio era agghiacciante. Ho detto: ce la devo fare. Ho vissuto la paura ma ho deciso di continuare a lavorare: avevo un dovere verso il pubblico che mi segue. Dovevo informare.

L'episodio più controverso in questi mesi di emergenza COVID-19 è stato sicuramente l'Eterno Riposo recitato insieme al leader della Lega ed ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che ha sollevato molte polemiche. La D'Urso non si è mostrata pentita: