Blogo retroscena: la stima di Mediaset dietro al multitasking di Signorini a Canale 5

Di Hit lunedì 1 giugno 2020

Il direttore di Chi l'uomo di Canale 5 della prossima stagione tv

Il blog di Davide Maggio ha lanciato la notizia nei giorni scorsi. Alfonso Signorini, oltre che confermato, come scritto anche da queste parti, alla guida del Grande fratello vip insieme all'ormai inseparabile Pupo nel prossimo autunno di Canale5, sarebbe in procinto di fare filotto con un tris di impegni davvero importante.

Sarebbe lui infatti il conduttore anche dell'edizione nip del GF prevista per il 2021 e ci sarebbe il progetto di un programma alla domenica pomeriggio su Canale 5, nella collocazione ch fu di Domenica live alle cinque e mezza circa. In quel luogo si vorrebbero sfruttare al massimo temi, argomenti, volti e situazioni che si vengono a creare all'interno del GF, nel frattempo in onda su Canale5, con sconfinamenti nel territorio del gossip cari ad uno dei giornalisti italiani più ferrati sull'argomento.

Tutto questo sarebbe possibile perchè Signorini è stato molto apprezzato dai vertici Mediaset, a partire dal vice presidente Piersilvio Berlusconi, in occasione dell'ultima tormentata edizione del Gf vip. In quell'occasione è molto piaciuto il modo in cui il direttore di Chi ha saputo trattare un programma d'intrattenimento come il GF con l'emergenza sanitaria che il nostro paese ha dovuto vivere in quei terribili giorni.

Signorini dunque, oltre alla conduzione delle due edizioni del GF molto probabilmente erediterà lo spazio pomeridiano di Canale 5 finora condotto da Barbara D'Urso, che nella prossima stagione tv manterrà Pomeriggio 5 dal lunedì al venerdì, in attesa di sapere le sorti della prima serata di Live non è la D'Urso.