Domenica in si allunga e prepara l'evento per l'ultima puntata (Anteprima Blogo)

Domenica in si allunga e prepara l'evento per l'ultima puntata

Di Hit domenica 31 maggio 2020

Lo show della domenica pomeriggio di Mara Venier va avanti fino alla fine di giugno e organizza uno speciale da Rimini per l'ultima puntata

Doveva concludersi a metà giugno, precisamente domenica 14, ma dopo un incontro avvenuto ieri fra Mara Venier ed il responsabile della Rete 1 Stefano Coletta, si è deciso di proseguire, come desiderava la rete, fino a domenica 28 giugno. Per Mara è stata una stagione davvero stancante e molto difficile anche sotto il profilo umano, ma la conduttrice veneta ha deciso di andare avanti ancora per qualche settimana, anche perchè nell'aria c'è un'idea davvero molto bella.

Domenica in dunque andrà avanti fino alla fine di giugno e nell'aria cova un'idea davvero strepitosa che forse non sarà facile da realizzare, come tutte le idee belle, ma siamo certi che si farà davvero l'impossibile per poterla portare a termine.

Si sta infatti pensando di fare l'ultima puntata di Domenica in, quella del 28 giugno in diretta da Rimini. L'idea è nata da un colloquio fra il Presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini e la conduttrice del programma Mara Venier.

Se la cosa si potesse realizzare sarebbe un gran bel segnale per tanti motivi. Prima di tutto sarebbe un segnale di di voglia di ripartire sopratutto per il turismo, risorsa fondamentale del nostro paese, in quella che viene considerata da tutti come la capitale delle vacanze italiane, sopratutto delle famiglie. Un segnale che avrebbe ancora più senso perchè fatto dalla televisione pubblica, la tv di tutti gli italiani in un programma che ha tenuto compagnia al pubblico televisivo durante tutti questi mesi di lockdown e che ora chiuderebbe questa stagione dando appunto il via a quella che potrebbe essere davvero la ripartenza.

L'organizzazione di questo programma non è facile, ma siamo certi che sia la Rai che la Regione Emilia Romagna potranno trovare i modi giusti per portarla a termine. Sarebbe poi auspicabile, proprio per dare a questa ultima puntata di Domenica in il sapore dell'evento, di dividerla in due parti. Un paio di ore nella classica collocazione pomeridiana e un paio di ore in prima serata, dalle 21:30 dopo Soliti ignoti e fino allo Speciale Tg1 delle 23:30. Forza e coraggio!