Domenica in e gli ospiti della trentottesima puntata (Anteprima Blogo)

Di Hit venerdì 29 maggio 2020

Anticipazioni sulla prossima puntata di Domenica in

Torna più puntuale che mai, a poche settimane ormai dal meritato riposo, l'appuntamento con lo show principe della domenica pomeriggio della televisione italiana. Il riferimento, certamente per nulla velato, è per Domenica in con la sua condottiera e conduttrice al centro della plancia di comando per accogliere, seppur virtualmente, nel proprio bastimento un carico di ospiti, fra intrattenimento ed attualità.

L'ammiraglio in questione è Mara Venier che giunta alla trentottesima tappa del suo viaggio nel mare dell'etere televisivo nostrano del giorno di festa, accompagnerà il pubblico di Rai1 con le note di un grande della musica leggera italiana e non solo, parliamo di Massimo Ranieri, che fra una canzone e l'altra del suo straordinario repertorio canoro, sarà protagonista di una lunga chiacchierata con la sua amica Mara.

E sempre di amica Mara parliamo per raccontarvi l'altro ospite della puntata del 31 maggio di Domenica in. Il lui in questione è il giornalista e conduttore Pierluigi Diaco che il giorno dopo torna al timone del varietà pomeridiano di Rai1 Io e te, giunto alla sua seconda edizione e con una novità nel cast del calibro di Katia Ricciarelli. Mara per altro sarà ospite proprio della prima puntata della seconda serie di Io e te, in onda appunto lunedì 1 giugno alle ore 14 su Rai1.

Ospite poi di Mara domenica pomeriggio il cantautore Morgan, protagonista in una delle scorse puntate di Domenica in di un bel momento televisivo durante l'intervista che l'artista lombardo ha dato a Mara collegato da casa sua davanti all'inseparabile pianoforte. Segnaliamo inoltre in collegamento da Pechino Giovanna Botteri, inoltre spazio alla stretta attualità con il consueto appuntamento dedicato all'aggiornamento della situazione dell'emergenza sanitaria Covid-19.

Appuntamento dunque per tutto questo e molto altro con la puntata numero trentotto di Domenica in con Mara Venier in diretta dalle ore 14 sulla prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo.