Amici Speciali, il pubblico ritorna in studio: 90 spettatori a distanza di sicurezza

Di Fabio Morasca venerdì 29 maggio 2020

A sorpresa, è tornato il pubblico ad Amici.

La semifinale di Amici Speciali è iniziata con una gradita e inaspettata sorpresa.

Ad Amici, infatti, è tornato il pubblico in studio che mancava dalla seconda puntata della fase serale della diciannovesima edizione del talent show di Maria De Filippi.

Tutto è stato realizzato, ovviamente, nel pieno rispetto delle ultime direttive governative: in studio, 90 spettatori, tutti a distanza di sicurezza di un metro e tutti rigorosamente provenienti dalla regione Lazio (come sappiamo, gli spostamenti da regione a regione non sono ancora autorizzati se non per ragioni di lavoro o per motivi di assoluta urgenza e saranno possibili solamente a partire dal prossimo 3 giugno), si stanno godendo lo spettacolo, regalando anche un po' di "rumore" alla serata che, effettivamente, durante l'ultimo serale di Amici, era mancato non poco.

La differenza si è subito notata: gli applausi e le urla dei 90 spettatori, prima e dopo ogni esibizione, si sentono perfettamente e hanno garantito finalmente una serata quasi normale da questo punto di vista, dopo tanto silenzio "ascoltato" non solo ad Amici ma anche in tante altre trasmissioni televisive.

Sicuramente, un piccolo passo in avanti verso la normalità anche per quanto riguarda gli studi televisivi e speriamo che, laddove sia possibile metterlo in pratica con sicurezza, anche altri programmi televisivi possano optare presto per questo ritorno "light" del pubblico in studio.

I 90 spettatori presenti ad Amici Speciali, per la cronaca, sono aspiranti cantanti e ballerini che parteciperanno ai casting di Amici 20.