Amici Speciali: la semifinale in diretta dalle ore 21:35

Di Fabio Morasca venerdì 29 maggio 2020

La semifinale di Amici Speciali in diretta.

Amici Speciali - Con Tim insieme per l'Italia è varietà ideato e condotto da Maria De Filippi, che vede la partecipazione di Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Giorgio Panariello ed Eleonora Abbagnato.

Amici Speciali: le anticipazioni della semifinale

Questa sera andrà in onda la semifinale di Amici Speciali, il varietà/talent show ideato da Maria De Filippi con il fine di raccogliere fondi da destinare alla Protezione Civile, impegnata nella lotta contro l'emergenza Coronavirus.

Per quanto riguarda il meccanismo della semifinale, questa sera saranno decretati 4 finalisti che si sfideranno nella quarta e ultima puntata che andrà in onda la prossima settimana. I concorrenti eliminati, durante la finale, si esibiranno ugualmente come supporter dei 4 finalisti.

Questa sera, ci saranno 3 manche tra la squadra dei Bianchi e quella dei Blu. Al termine di ogni manche, i componenti della squadra vincitrice sceglieranno il campione che verrà proclamato finalista. Solo chi accetterà di candidarsi potrà essere votato.

Ai 3 finalisti, scelti al termine delle tre manche, se ne aggiungerà un altro, che verrà dagli altri finalisti tra i 9 concorrenti rimasti in gara.

Amici Speciali: dove vederlo

La semifinale di Amici Speciali andrà in onda su Canale 5, a partire dalle ore 21:35.

La puntata andrà in onda anche in streaming su Mediaset Play e, una volta terminata la messa in onda, sarà disponibile sul sito Witty Tv.

Altri video riguardanti Amici sono disponibili sui siti Witty Tv e DPlay.

Amici Speciali: Second Screen

Il sito ufficiale di Maria De Filippi ha una sezione dedicata al talent show Amici.

Amici è presente anche sul sito di Witty Tv.

Amici ha una sezione dedicata anche nel sito ufficiale di DPlay.

Su Facebook, la pagina ufficiale è Amici di Maria De Filippi.

Su Twitter, l'account ufficiale del programma è @AmiciUfficiale. La puntata si può commentare in diretta con l'hashtag #AmiciSpeciali.

Amici 19 è presente anche su Instagram con un profilo ufficiale.

Per chi vuole seguire il programma in liveblogging, infine, la puntata di questa sera sarà disponibile in tempo reale su TvBlog, magazine di Blogo, a partire dalle ore 21:35.