Gerry Scotti: "Caduta libera torna in onda il 31 agosto"

Di Massimo Galanto giovedì 28 maggio 2020

Il conduttore smentisce il ritorno in onda anticipato del suo game. Cosa programmerà Mediaset nella fascia del preserale per tutta l'estate?

Gerry Scotti ha annunciato su Instagram che le nuove puntate di Caduta libera andranno in onda su Canale 5 soltanto a partire da lunedì 31 agosto. Il conduttore ha così smentito, definendola "fake", la notizia riportata da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, secondo il quale il game di Scotti sarebbe stato protagonista dell'estate sfidando Reazione a Catena, al via su Rai1 il 29 giugno.

Per quanto riguarda il preserale di Canale 5, al momento non è chiaro se nei mesi di giugno, luglio e agosto continueranno le repliche di Avanti un altro, oppure se i dirigenti del Biscione opteranno per mandare in onda le puntate inedite (già registrate) del programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Ricordiamo che quando a metà marzo - in piena emergenza coronavirus - Mediaset annunciò lo stop alle puntate inedite di Avanti un altro, Bonolis rese pubblico il suo malumore.

Per quanto riguarda Scotti, va ricordato che attualmente è alla conduzione di Striscia la notizia, oltre che nella giuria di Amici Speciali. Prossimamente dovrebbe iniziare a registrare a Roma le nuove puntate di Tu sì que vales, oltre che quelle del già citato Caduta libera.