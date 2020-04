I retroscena di Blogo: Paolo Bonolis e la prossima stagione fra Avanti un altro e prime serate su Canale 5

Di Hit giovedì 23 aprile 2020

Cosa farà Paolo Bonolis nella prossima stagione tv ?

Quella che inizierà per Paolo Bonolis a settembre sarà l'ultima stagione prevista nel contratto che lega il conduttore romano con Canale 5. Il contratto siglato da Bonolis con Mediaset infatti scade nel 2021 e vediamo insieme cosa farà fra l'autunno 2020 e la primavera 2021 il conduttore di Avanti un altro.

Partiamo proprio dal preserale di Canale 5 che sta attualmente andando in onda in replica sulla rete ammiraglia Mediaset. E' infatti prevista per il prossimo autunno una nuova edizione di Avanti un altro composta di 120 puntate, a cui si aggiungeranno pure i 50 pezzi inediti tenuti in cascina da Mediaset in questa stagione, con annesse note polemiche lanciate dallo stesso conduttore rispetto all'opportunità di non mandarle ora in onda.

L'impegno di Paolo Bonolis nella prossima stagione su Canale 5 non si fermerà però alle 120 nuove puntate di Avanti un altro collocate nel preserale, sono infatti previste 4 prime serate di questo game show con protagonisti alcuni Vip. Non solo, Bonolis si affaccerà alla prima serata di Canale 5 anche nella primavera 2021 con altre 4 prime serate.

Ovviamente su tempi e modalità del quadro che vi abbiamo dato conto, occorre fare i conti con la questione sanitaria legata alla battaglia contro il Covid-19.