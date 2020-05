Rai3, le prime scelte del neo direttore Di Mare: saltano Palestre di vita di Salvo Sottile e le repliche di Un posto al sole

Di Massimo Galanto lunedì 25 maggio 2020

Il neo direttore di rete Franco Di Mare toglie dal palinsesto le nuove puntate del programma del giornalista di Rai3

Cambia l'access prime time di Rai3 oggi. Infatti, a sorpresa, non andrà in onda Palestre di vita di Salvo Sottile (alle prese in queste ore con l'offensiva del Codacons). Al suo posto, alle ore 20.25, è prevista la replica Vox Populi, l'indagine sociale curata da Luca Martera per capire come sono cambiati i costumi degli italiani legati al lavoro, lo studio e il tempo libero negli ultimi 40 anni.

Salta anche la replica di Un posto al sole, sostituita alle ore 20.45 da quella di Generazione Bellezza condotto da Emilio Casalini, anche autore del programma insieme a Maria Iodice.

Sono queste le primissime scelte, in termini di palinsesto, del neo direttore Franco Di Mare. Per la trasmissione di Salvo Sottile, alla quale collabora Luca Bottura, sembrerebbe trattarsi di una bocciatura, dopo gli ascolti non esaltanti racimolati nelle due settimane di programmazione (intorno al 3% di share).

Secondo quanto apprendiamo, le puntate non ancora andate in onda del programma dedicato al mondo delle palestre potrebbero essere collocate in palinsesto nelle prossime settimane, quasi sicuramente in una fascia oraria diversa.