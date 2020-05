Codacons querela Salvo Sottile e chiede alla Rai di licenziarlo

Di Massimo Galanto domenica 24 maggio 2020

"Ci diffama, abusa della sua posizione e non ci invita a Mi manda Raitre"

La Rai licenzi Salvo Sottile! È la richiesta del Codacons, che fa sapere di aver presentato formale querela nei confronti del giornalista, attualmente alla conduzione di Mi manda Raitre e di Palestre di vita.

La vicenda nasce lo scorso marzo, quando l'associazione guidata da Carlo Rienzo denunciò le "commissioni ingannevoli" applicate dalla piattaforma Gofundme usata dalla coppia Fedez-Ferragni e da Salvo Sottile per le loro raccolte fondi in favore della sanità italiana per la lotta contro il Coronavirus. Come ricostruito dall'AdnKronos, il Codacons ottenne all'epoca un provvedimento d'urgenza dell'Autorità, che dichiarò illecito il meccanismo di applicazione delle commissioni a carico dei donatori.

La denuncia dell'associazione suscitò diverse polemiche e fu oggetto di critica, tra gli altri, anche di Sottile. Secondo Rienzo, "Sottile, di cui è noto l'odio personale verso il Codacons, unica associazione esclusa da 'Mi manda Raitre', anziché lodare l'intervento a tutela della trasparenza e dei donatori, avviò una campagna mediatica sui social tesa a diffamare e calunniare l'associazione, attraverso deliranti tweet e video nei quali, sostanzialmente, accusava il Codacons di truffa aggravata e invitava la magistratura ad indagare sull'operato dell'associazione, dando quindi per certo che il Codacons avesse commesso reati penalmente perseguibili, e confermando la decisione di non invitare l'organizzazione alla sua trasmissione":

Un comportamento che, in qualsiasi altro paese, avrebbe portato la Tv pubblica a licenziare in tronco un conduttore che abusa della sua posizione, e che meriterebbe una puntata di 'Mi manda Raitre' dedicata proprio ad indagare il suo conduttore. Per tale motivo il Codacons ha chiesto un incontro urgente al nuovo direttore di Raitre Franco Di Mare.

Per la cronaca, Codacons ha comunicato di aver querelato per diffamazione anche il virologo Roberto Burioni e il sottosegretario al Ministero dell'Interno Carlo Sibilia.