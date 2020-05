I Soliti ignoti, puntate inedite e con vip da stasera: anticipazioni

Di Massimo Galanto domenica 24 maggio 2020

Dopo la pausa forzata per coronavirus, torna - in versione vip - il game show di Amadeus: protagonista della prima puntata Paolo Fox

Da stasera, domenica 24 maggio, Soliti Ignoti – Il Ritorno, il game show condotto da Amadeus, torna con puntate inedite nell'access prime time di Rai1, per proseguire poi, tutti i giorni dal lunedì alla domenica alle ore 20:35.

Dopo la pausa forzata per coronavirus e la riproposizione di puntate già andate in onda (compresa quella di ieri sera), il programma vedrà il consueto meccanismo, ma con qualche novità. In ogni appuntamento, infatti, il concorrente che giocherà sarà un personaggio famoso. A lui il compito di cercare di abbinare agli otto ignoti presenti in studio la giusta identità. Inoltre, il montepremi della puntata, in caso di vittoria, sarà devoluto in beneficenza.

Questa sera, in diretta dal Teatro delle Vittorie, il primo vip a tentare la fortuna, sarà l’astrologo Paolo Fox.

In ogni puntata ci saranno in palio 250 mila euro, che potranno raddoppiare nell'ultima parte del gioco e diventare addirittura 500 mila. Per vincere il montepremi accumulato nel corso della partita, il concorrente dovrà però risolvere il gioco finale del parente misterioso.

Soliti Ignoti – Il Ritorno è basato sul format Identity, creato da Tim Puntillo in associazione con Endemol Shine North America e licenziato da Endemol Shine IP B.V.