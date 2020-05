Blogo retroscena: il ritorno dei Soliti ignoti su Rai1

Di Hit giovedì 14 maggio 2020

Torna in diretta su Rai1 l'access time condotto da Amadeus

Dopo lo stop forzato dovuto all'emergenza sanitaria del Coronavirus, torna con puntate inedite i Soliti ignoti. L'access time di Rai1 condotto da Amadeus, secondo quanto ci risulta, dovrebbe tornare in onda, in diretta su Rai1, domenica 24 o lunedì 25 maggio sempre dopo l'edizione delle 20 del Tg1.

La data di ripartenza è al vaglio in queste ore della task force Rai che si occupa dell'emergenza sanitaria, la decisione dovrebbe arrivare nelle prossime ore. La medesima tark force sta studiando anche il caso della Prova del cuoco. Anche questo programma dovrebbe tornare in onda lunedì 25 maggio.

Soliti ignoti andrà in onda con puntate inedite fino alla fine di giugno, un po' come accade con tutto il palinsesto di Rai1, poi sarà la volta di una nuova edizione di Techetechetè. Da segnalare poi come le repliche dei Soliti ignoti andate in onda in questi mesi hanno ottenuto dei risultati di audience davvero straordinari, spesso e volentieri superando la concorrenza di Canale 5 che proponeva puntate inedite di Striscia la notizia.

Soliti ignoti tornerà in onda poi con nuove puntate a settembre, ovviamente sempre con Amadeus e sempre su Rai1 dopo l'edizione delle 20 del Tg1.