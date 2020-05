Enrico Brignano il primo giugno in prima serata su Rai2 (Anteprima Blogo)

Di Massimo Galanto giovedì 21 maggio 2020

Si intitola Brignano tutto casa e teatro ed è la registrazione dello show che il comico ha messo in scena alcuni mesi fa. Rinviata la messa in onda del previsto Un'ora sola vi vorrei sempre con l'attore romano

Enrico Brignano sbarca nella prima serata di Rai2. Il comico romano, infatti, sarà il protagonista di una serata speciale in programma il prossimo primo giugno alle ore 21.20.

Secondo quanto risulta a Blogo, infatti, la seconda rete della tv pubblica trasmetterà 'Brignano tutto casa e teatro', registrazione dello show che il comico ha messo in scena pochi mesi fa di fronte a un pubblico di oltre 6000 persone.

Un one man show nel quale l'attore, che offrirà come sempre la sua visione scanzonata e ironica del mondo e della realtà, è accompagnato da una band che lo sostiene nell'interpretazione di canzoni originali e da un corpo di ballo. Dietro di lui una scena essenziale ma d’effetto, animata da led.

La produzione di Brignano tutto casa e teatro è curata da Vivo Concerti.

Ricordiamo che era già previsto lo sbarco di Brignano (presenza fissa a Che tempo che fa) in prime time su Rai2. Secondo i listini di Rai Pubblicità, infatti, ad aprile sarebbe dovuto essere proposto lo spettacolo dal titolo Un'ora sola vi vorrei, che inizialmente era previsto a gennaio 2020. Evidentemente a causa dell'emergenza coronavirus, Rai2 ha scelto di rinviarne ancora una volta la messa in onda.

Per quanto concerne la comicità nella prima serata di Rai2, ricordiamo che Poco di Tanto di Maurizio Battista al debutto è stato visto da 970.000 spettatori per il 3.62% di share, mentre ieri (con spostamento di collocazione in palinsesto) non è andato oltre i 871.000 telespettatori per il 3.49% di share.