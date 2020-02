Un'ora sola vi vorrei, Enrico Brignano su Rai2: quando va in onda?

Di Massimo Galanto giovedì 20 febbraio 2020

Ecco quando dovrebbe andare in onda il one man show del comico romano (previsto inizialmente a gennaio)

Inizialmente previsto a gennaio 2020, Un'ora sola vi vorrei dovrebbe arrivare nel prime time di Rai2 soltanto nel prossimo aprile. Stando ai listini di Rai Pubblicità (dove però in primavera risultava anche Sei un mito di Antonella Clerici, che, invece, slitterà in autunno o forse sarà cancellato), la data di inizio dovrebbe essere quella di martedì 21 aprile.

Si tratta del one man show teatrale di Enrico Brignano, trasformato, per l'occasione, in varietà televisivo. Il comico romano aveva già anticipato in alcune interviste che il tema centrale dello spettacolo, della durata di un'ora, è proprio il tempo che fugge.

Per Brignano si tratta del ritorno sul piccolo schermo da protagonista, dopo le molte ospitate soprattutto a Che tempo che fa di Fabio Fazio (in onda, non a caso, su Rai2).

Soltanto nelle prossime settimane sarà ufficializzata la data di messa in onda di Un'ora sola vi vorrei, che, considerando la durata limitata di un'ora, rappresenterà un esperimento interessante per il prime time di Rai2, rete da un mese diretta da Ludovico Di Meo.