Retroscena Blogo: Quelli che il calcio, ritorno in onda rinviato a giugno

Di Massimo Galanto martedì 19 maggio 2020

Nuovo rinvio per il ritorno in onda su Rai2 di Quelli che il calcio. Ecco la nuova data

L'incertezza che regna in molti settori produttivi del Paese, alle prese con la fase 2 dell'emergenza coronavirus, coinvolge anche le produzioni televisive. E di conseguenza i palinsesti delle reti generaliste e non.

Secondo quanto risulta a Blogo, il ritorno in onda di Quelli che il calcio su Rai2, previsto - come da noi anticipato e poi confermato in diretta Instagram da Luca Bizzarri e Mia Ceran - per domenica 31 maggio, sarà nuovamente rinviato. La nuova data scelta sarebbe, stando a quanto apprendiamo, quella della domenica successiva, ossia il 6 giugno.

Nello studio milanese saranno presenti, ovviamente, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran. Non mancheranno collegamenti con gli inviati fissi del programma. Ricordiamo che anche la nuova trasmissione di Veronica Maya, L'Italia che fa, ritarderà di una settimana la sua partenza.

Tornando a Quelli che il calcio, è evidente che la puntata in onda - la prima dopo lo stop dello scorso 8 marzo - non potrà contare su eventi calcistici e sportivi. Fino al prossimo 14 giugno, infatti, gli eventi sportivi sono vietati dal decreto del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Poi si vedrà. Così come, soltanto nelle prossime settimane, capiremo se il ritorno di Quelli che il calcio sarà limitato ad una puntata o se prevederà ulteriori appuntamenti a seguire.