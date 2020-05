L'Italia che fa con Veronica Maya su Rai2 dal 1 giugno

Di Massimo Galanto venerdì 15 maggio 2020

Tutto quello che c'è da sapere sul nuovo programma di Veronica Maya

Lunedì 1 giugno su Rai2 dalle ore 16.20 inizierà L'Italia che fa. Si tratta di un nuovo programma condotto da Veronica Maya. Inizialmente prevista a partire dal 25 maggio, la trasmissione racconterà storie e desideri di chi si impegna per gli altri.

In primo piano progetti e storie di enti non profit che già prima dell'emergenza COVID-19 erano impegnati per il bene comune, in servizi diretti alle categorie fragili. In particolare, in ogni puntata saranno presentate quattro storie di comunità locali, coinvolgendo Il pubblico a casa, attori e beneficiari dei progetti su diversi fronti: dai bambini agli anziani, dalla cultura all’educazione, all’ambiente.

Il programma si pone come ponte tra il pubblico e i temi trattati, con funzioni di sportello di servizio: la redazione del programma raccoglierà segnalazioni, richieste e proposte da parte dei telespettatori che vogliono impegnarsi in prima persona, fare qualcosa di utile e concreto per la società e per l'ambiente che li circonda.

L'Italia che fa è un format branded content ideato, scritto, realizzato e prodotto da Libero Produzioni Televisive in collaborazione con Rai Pubblicità. Gli autori sono Marco Falorni e Andrea Frassoni. La regia è di Giovanni Caccamo. Direttore della fotografia Giorgio Gorgatti, della scenografia Barbara Fizzotti.

Per la Maya si tratta del ritorno alla conduzione dopo le esperienze a Rai1 di Quelle brave ragazze e W la mamma. Nel mezzo alcune ospitate a Live - Non è la d'Urso su Canale 5.