Retroscena Blogo: Quelli che il calcio verso il ritorno in onda con Luca e Paolo e Mia Ceran

Di Massimo Galanto martedì 21 aprile 2020

Ecco quando dovrebbe tornare in onda il programma domenicale di Rai2, sospeso per coronavirus l'8 marzo scorso

Negli uffici (ma anche in smart working!) di Rai2 si lavora al ritorno in onda di Quelli che il calcio. Secondo quanto risulta a Blogo, la data scelta doveva essere quella di domenica 24 maggio, ma nelle ultime ore si starebbe valutando il rinvio al 31 dello stesso mese.

Alla conduzione della prima puntata post emergenza coronavirus ci saranno Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. La collocazione oraria sarà quella tradizionale della domenica pomeriggio.

La situazione è tutta da definire e in continuo aggiornamento, perché molto dipenderà dalle nuove disposizioni del governo in termini di fase 2, che dovrebbe iniziare il 4 maggio prossimo.

Un aspetto da considerare per il ritorno in onda di Quelli che il calcio, la cui ultima puntata risale allo scorso 8 marzo, è la ripresa del campionato di calcio di Serie A. I venti club che vi prendono parte proprio pochi minuti fa hanno confermato con voto unanime l'intenzione di portare a termine la stagione sportiva 2019-2020, "qualora il Governo ne consenta lo svolgimento, nel pieno rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza".

Così, il rinvio dal 24 al 31 maggio di Quelli che il calcio potrebbe in realtà essere legato alla possibilità che proprio in quella data riprenda il calcio giocato in Italia. A prescindere da tale eventualità, Rai2, secondo quanto ci risulta, sarebbe comunque intenzionata a riportare in onda (in diretta da Milano) la trasmissione che in passato è stata condotta anche da Fabio Fazio, Simona Ventura, Victoria Cabello e Nicola Savino.