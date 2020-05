E' morto Fred Willard: addio al papà di Phil in Modern Family

Di Paolo Sutera domenica 17 maggio 2020

E' morto, all'età di 86 anni, Fred Willard, attore comico noto per essere stato Hank McDougal in Tutti amano Raymond e Frank Dunphy in Modern Family

Un colonna della comicità americana ci ha lasciato: è morto, venerdì scorso, Fred Willard, prolifico attore che tra cinema e tv per oltre 50 anni ha divertito il pubblico americano e non solo. A dare notizia della sua morte, avvenuta all'età di 86 anni, è stato il suo agente Michael Eisenstadt.

Nato nel 1933, Willard dopo aver prestato servizio nell'Esercito si era subito dato alla recitazione, lavorando in compagnie teatrali e fondando il gruppo comico Ace Trucking Company. Le prime partecipazioni televisive risalgono agli anni Settanta, mentre negli anni Ottanta la popolarità ha iniziato ad aumentare grazie anche ad alcuni film, come il mockumentary "This Is Spinal Tap" e "Roxanne".

Se negli anni Novanta Willard continua ad affinare la sua capacità comica, sono gli anni Duemila a consacrarlo al grande pubblico, grazie alla sit-com dei record Tutti amano Raymond, in cui interpreta Hank McDougal, suocero di Robert (Brad Garrett): un ruolo che gli è valso ben tre candidature agli Emmy Awards.

Tornerà ad essere nominato nel 2010, con un altro ruolo che lo ha fatto entrare nel cuore del pubblico, quello di Frank Dunphy, padre di Phil (Ty Burrell) in Modern Family. Un personaggio che torna anche nelle stagioni successive, diventando una presenza non fissa, ma molto gradita dai fan dello show, protagonista anche di una storyline tutta sua, che lo ha visto sposarsi, dopo la morte di sua moglie, con Lorraine, babysitter di Phil. Il personaggio di Frank compare fino all'ultima stagione in cui, nell'undicesimo episodio, muore.

Willard è entrato anche, seppur brevemente, nella famiglia di Beautiful, interpretando per un anno John Forrester. "Fred è stato uno degli attori comici più impegnati in una carriera di oltre 50 anni", ha detto il suo agente. "Si divertiva davvero ad interpretare ogni ruolo e dava ad ogni personaggio la sua personale interpretazione. Era davvero un genio della comicità".

A queste parole si sono aggiunte quelle della figlia Hope, avuta con la moglie Mary, venuta a mancare nel 2018: "Mio padre è venuto a mancare alla fantastica età di 86 anni. Ha continua a muoversi, lavorare e renderci felici fino all'ultimo. Gli abbiamo voluto molto bene! Ci mancherà molto".

Di Willard c'è ancora un ruolo che il pubblico non ha visto: quello del padre del protagonista di Space Force, la nuove workplace comedy di Netflix con Steve Carell disponibile sulla piattaforma dal 29 maggio prossimo.