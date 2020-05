Fiorello: "Faccio Sanremo 2021 e poi mi ritiro"

Di Giorgia Iovane mercoledì 6 maggio 2020

Sanremo 2021 con Amadeus e Fiorello? Per Rosario potrebbe essere l'ultima volta in tv.





"Faccio Sanremo 2021 e poi basta, mi ritiro! Largo ai giovani!"

Cosi Fiorello in una diretta Instagram con l'amico Amadeus, che sembra intenzionato a ritrovare sul palco dell'Ariston per Sanremo 2021. Il ritorno di Amadeus e Fiorello sembra dato ormai per certo, anche se per le conferme ufficiali ci vorrà ancora tempo vista la situazione, e le dirette IG in tempi di pandemia sono diventate le ribalte preferite per lanciare ipotesi, progetti e forse anche per far arrivare qualche messaggio 'a chi di dovere'. La Rai, dal canto suo, non potrebbe che esserne lieta, visto il successo registrato dalla scorsa edizione.

E così si chiacchiera di quello che potrebbe essere. Fiorello ha già minacciato il comune amico Jovanotti: se anche questa volta dovesse 'dare buca' e non presentarsi a Sanremo come ospite, ci penserebbe lui a bucargli le ruote della bici, magari proprio quella con cui ha girato il Sudamerica e che è diventato un videoracconto per RaiPlay.

Nella sua ultima diretta IG, però, Fiorello ha aggiunto che Sanremo 2021 potrebbe essere la sua ultima volta in tv: tra 10 giorni compirà 60 anni (incredibile a dirsi, lo so) e pensa al ritiro. A dire il vero non è la prima volta, ma chissà che dopo gli 'Al lupo, al lupo" la sua decisione non diventi definitiva.

In ogni caso sembra davvero deciso a ripetere l'esperienza al fianco di Amadeus.