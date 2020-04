Domenica In, Amadeus farà Sanremo 2021? La risposta del conduttore

"Sono passati due mesi ma sembrano passati due anni, l'ultimo momento di aggregazione, ne stavamo parlando con Fiorello in questi giorni al telefono..."

Così Amadeus, insieme alla moglie Giovanna, a Domenica In, ha raccontato questo periodo trascorso dal suo Festival di successo. Poche settimane dopo la fine della kermesse musicale, infatti, nelle nostre vite è poi piombato il Coronavirus con il lockdown che ha congelato la quotidianità e i vari progetti a lunga e breve durata.

Al termine del collegamento, Mara Venier ha chiesto al conduttore se aveva qualche idea in merito ad un Sanremo Bis. Se Giovanna ha ironizzato dicendo che lo vede lavorare "ma non sa a cosa", lui ha ammesso:

"L'ultimo Sanremo è stato di aggregazione. Una volta ho detto che al primo non si dice mai di no, al secondo ci si pensa. Ma il prossimo non è il secondo Sanremo, è il primo dopo il Coronavirus"