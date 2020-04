I retroscena di Blogo: ipotesi Italia sì dopo Storie italiane nel mattino di Rai1

Di Hit lunedì 27 aprile 2020

Collocazione mattutina per il programma ideato, diretto e condotto da Marco Liorni?

Mentre Eleonora Daniele si appresta a vivere il momento più bello della sua vita, preparandosi all'imminente gravidanza che la porterà a lasciare il video alla fine di maggio con la chiusura della stagione 2019-2020 del suo programma Storie italiane, Rai1 sta approntando quello che accadrà a giugno in quella fascia oraria.

Se infatti Unomattina e Vita in diretta proseguiranno con le loro edizioni "invernali" con i medesimi conduttori che le hanno animate in questi ultimi 8 mesi, la fascia che va dalle 10:30 alle 12:30 ospiterà un nuovo programma, appunto da inizio giugno, che prenderà il testimone da Storie italiane.

Secondo quanto apprendiamo il direttore di rete ha pensato di collocare per questo spazio una versione quotidiana di Italia sì, il programma di attualità e società che sta andando in onda il sabato pomeriggio sempre sulla Rete 1 della Rai e che proseguirà fino alla fine di giugno.

Marco Liorni dunque, in attesa di iniziare le registrazioni di Reazione a catena che andrà in onda su Rai1 prima del Tg1 delle 20 dalla fine di giugno e fino a settembre, potrebbe accompagnare il pubblico del mattino della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo nel mese di giugno in questo appuntamento quotidiano nato da una costola del suo programma del sabato pomeriggio.

L'appuntamento dunque con questa originale edizione mattutina di Italia sì potrebbe essere da lunedì 1 giugno alle ore 10:30 in diretta da Roma con Marco Liorni, ma attenzione di ipotesi per ora si tratta, visto che il tutto dovrà combaciare con i piani di produzione della nuova serie di RAC, che come è noto viene realizzata presso il centro di produzione Rai di Napoli.

Detto questo sarebbe stato interessante vedere Italia sì tutta l'estate nei pomeriggi di Rai1 al posto di Vita in diretta estate, ma forse, sarà per la prossima volta.