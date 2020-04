Eleonora Daniele a Blogo: "Storie italiane chiude il 29 maggio con me, non sarò sostituita a giugno"

Di Massimo Galanto venerdì 24 aprile 2020

Eleonora Daniele fa chiarezza con Blogo sulle voci secondo cui a Storie italiane sarebbe stata sostituita a giugno. Era circolato il nome di Lorena Bianchetti

Come vi abbiano raccontato in anteprima alcuni giorni fa, è stato deciso di prolungare fino a giugno inoltrato la stagione televisiva del daytime di Rai1. Fa eccezione Storie italiane. Il programma di Eleonora Daniele, infatti, terminerà la messa in onda venerdì 29 maggio, quando la conduttrice si ritirerà per maternità - a fine giugno partorirà la sua primogenita Carlotta.

È la stessa Daniele a confermarlo ai microfoni di Blogo:

Storie italiane finisce con me a fine maggio. Nessuna persona mi sostituirà. Poi quello che accadrà da giugno su Rai1 non dipende da me, ma dall'azienda. Non so cosa decideranno di mettere in quella fascia.

Nelle ultime ore erano circolate nell'ambiente alcuni voci, secondo le quali Storie italiane sarebbe andato avanti, come gli altri programmi del daytime, fino a fine giugno, con una sostituta della Daniele (il nome più accreditato sembrava essere quello di Lorena Bianchetti). Così, invece, non sarà. Per completezza di informazione, ricordiamo che già a fine marzo il sito Affari Italiani aveva ipotizzato la sostituzione della Daniele alla guida della trasmissione di Rai1. La circostanza (che prevedeva Marco Liorni al suo posto) fu però smentita, poche ore dopo, dallo stesso sito.

Insomma, l'ultima puntata stagionale della trasmissione di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì alle ore 10 è prevista per il 29 maggio. Poi spetterà alla rete, diretta da Stefano Coletta, decidere cosa piazzare in quello slot. Unomattina si allungherà? Verranno piazzate le repliche di fiction? Sarà messo in piedi un programma ex novo, come accaduto nelle scorse stagioni con Quelle Brave ragazze e Tuttochiaro? Ai posteri l'ardua sentenza.