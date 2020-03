Marco Liorni al posto di Eleonora Daniele da fine aprile su Rai1, Gerardo Greco torna su Rai2?

Di Massimo Galanto martedì 31 marzo 2020

Le indiscrezioni sulle novità di palinsesto in casa Rai tra aprile ed estate

L'emergenza coronavirus rallenta i lavori in casa Rai per i prossimi mesi, ma non li ferma del tutto. Secondo quanto scrive il sito Affari italiani, eri a viale Mazzini si è tenuta una riunione con i direttori di rete. Ordine del giorno il palinsesto estivo, ormai sempre più vicino.

Stando a quello che scrive il collega Marco Antonellis, tra le idee al vaglio ci sarebbe quella di sostituire Storie italiane con Italia Sì di Marco Liorni, che dal sabato pomeriggio si allargherebbe alla fascia mattutina. Il programma di Eleonora Daniele, infatti, dovrebbe interrompere la messa in onda a fine aprile per permettere alla conduttrice di dare alla luca la suo prima figlia.

Per quanto riguarda Rai3, si valuterebbe di affidare a Lucia Annunziata una striscia di mezz'ora in serata per rinforzare l'informazione. Anche su Rai2 potrebbe arrivare una nuova produzione, da testare tra luglio e agosto (in vista di una eventuale riconferma a settembre). Per la conduzione sarebbe corsa a due tra la giornalista del Tg2 Manuela Moreno e Gerardo Greco, che tornerebbe in Rai dopo la breve e poco felice avventura a Rete 4.

Infine, un'indiscrezione che riguarda il backstage e, in particolare, il doppio incarico da direttore di Silvia Calandrelli, alla guida sia di Rai3 sia di Rai Cultura. Al suo posto il Movimento 5 Stelle vorrebbe Franco Di Mare.