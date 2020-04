Uomini e donne torna su Canale 5 dal 20 aprile

Di Massimo Galanto giovedì 9 aprile 2020

La trasmissione era andata in onda per l'ultima volta venerdì 13 marzo, poi la sospensione per l'emergenza coronavirus

Uomini e donne sta per tornare in onda. Lo farà, ovviamente su Canale 5, a partire da lunedì 20 aprile. Saranno trasmesse puntate inedite. Molto probabilmente si ripartirà dalle puntate che erano state registrate prima della sospensione del programma e che non erano mai andate in onda. Poi spazio alla nuova versione, al momento top secret, ideata in piena emergenza coronavirus.

Per via delle normative in materia di contenimento del contagio di covid 19, non potranno esserci assembramenti in studio e neanche contatti fisici tra i protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi. Così, ci sarà spazio per un corteggiamento verbale, già preannunciato nei giorni scorsi sui social ufficiali.

L'ultima puntata di Uomini e donne era stata mandata in onda su Canale 5 venerdì 13 marzo. Poi, con una settimana di anticipo rispetto a quanto annunciato da Mediaset, la sospensione. Al suo posto una serie di film che - prevedibilmente - hanno fatto crollare gli ascolti della fascia.

Dopo aver portato a termine il serale di Amici 19, la De Filippi si propone di compiere un altro 'miracolo' televisivo, mettendo in piedi, in condizioni produttive assai complicate, una versione di Uomini e donne ai tempi del coronavirus.

Per la cronaca, l'autrice di Uomini e donne Raffaella Mennoia sul suo account Instagram poche ore fa ha annunciato che si sta lavorando anche alla prossima edizione di Temptation Island, il cui futuro sembrava a rischio.